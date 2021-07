Las criticas no tardaron en llover para los jugadores franceses, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé.

Luego de que se difundiera a través de internet un video donde se le ve a ambos futbolistas haciendo burla sobre los técnicos en un hotel y se les señalara de racistas.

Se trata de un video grabado por el mismo Dembélé, el cual graba a su compañero del FC Barcelona riéndose de unos técnicos japoneses, mientras arreglaban la consola que se encontraba en la habitación del hotel.

Asimismo, aunque es Antoine Griezmann el que acapara el corto video, se ha criticado más a Ousmane Dembélé por ser el que arrojó los comentarios.

Tras las reacciones que se dieron por el video difundido a través del internet, los delanteros franceses no tardaron en reaccionar ante ello.

Vía redes sociales se pronunciaron con una disculpa y claro, negando un acto de índole racista.

“Siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y pido disculpas si he ofendido a mis amigos japoneses”

Antoine Griezmann