Nadie tiene dudas de que Carlos Vela es uno de los futbolistas mexicanos con más talento de la última época. Ahora, para sorpresa de todos, anunció su retiro a los 36 años.

Sí, esta noticia asombra, pues Carlos Vela tenía muchas propuestas para jugar en la Liga MX, y claro, eran millonarias. Pero el exfutbolista ya no quiso regresar a su país.

De hecho, ha vivo más en el extranjero que en México. Recordemos que su último equipo fue el LAFC, pero el club de la MLS decidió ya no renovarlo.

Todos esperaban que consiguiera otro contrato, incluso que hasta regresaría a Europa, pero no fue así. Este 27 de mayo anunció su retiro con una publicación en redes sociales.

Carlos Vela, el que no quiso ser el mejor futbolista mexicano de la historia; anunció su retiro a los 36 años

Era septiembre del 2005, la Selección Mexicana Sub-17 se consagraba campeona del Mundial de la Categoría por primera vez en la historia. Sí, de entre esa gran camada, se encontraba Carlos Vela.

Inmediatamente los scouts del Arsenal se fijaron en Carlos Vela, por lo que su debut en una primera división fue ese equipo. Le tenían tanta fe que en 2005 firmó contrato hasta 2012.

Sin embargo, su irrupción tardó, no encontró cabida en el equipo de Inglaterra, por lo que fue cedido en el Celta, Salamanca u Osasuna.

Fue en 2011 cuando todo dio click. Llegó a la Real Sociedad y fue en ese club que mostró su máximo potencial. Incluso llegó a ser comparado con Messi y Cristiano Ronaldo.

En 2018 partió al LAFC, duró 6 años su aventura en la MLS hasta que terminó en 2024.

Sin duda una gran carrera. Sin embargo, un pero que nunca se olvidará es con la Selección Mexicana. Vela rechazó ir 2 veces a un Mundial, en 2014 y 2022. Todo se derivó por una problema de indisciplina que tuvo en 2010, y que le cargaron mucho la culpa.

¿A Carlos Vela no le gustaba el futbol? Desmintiendo el mito

Todos conocen el talento de Carlos Vela, pero también es reconocido por decir que no le gustaba el futbol. Aunque eso es una total mentira.

En realidad esto dijo Carlos Vela a un medio español: "Te voy a ser sincero, la verdad a mí el fútbol nunca me ha apasionado tanto. Yo disfruto jugando pero al momento que termina el partido, acabó el fútbol y me puedes hablar de lo que sea menos de eso porque no me siento cómodo y no estoy a gusto".