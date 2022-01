Carlos Salcedo no termina de irse del Club Tigres y ya nadie lo quiere ahí; suena para el Toronto FC pero no se ha concretado nada.

Carlos Salcedo, defensa de Club Tigres, se ha vuelto a meter en un buen lío... Y todo por andar de comunicativo en redes sociales que tanto daño le han hecho a varios futbolistas, en diferentes niveles.

Resulta que hace dos sábados, previo al partido entre el Club Tigres y el Club Puebla, a Carlos Salcedo le pareció una buena idea subir una mensaje a sus redes sociales en el que se leía: “L’ultimo danza!”, muy al estilo de Michael Jordan y su serie biográfica “The Last Dance” .

El zaguero, a quien se ve que no le amarraron las manos de chiquito, está en pláticas con la Major League Soccer para emigrar con el Toronto FC, pero no ha terminado de llegar a un acuerdo.

Y es ahí donde empezaron sus problemas.

Carlos Salcedo (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Resulta que a nadie en el Club Tigres le gustó la manera en la que Carlos Salcedo anunció su salida del equipo, porque desestabilizó al grupo, además de que pareció que a él ya no le importaba.

Para colmo, en ese encuentro contra el Club Puebla hizo un autogol, lo que aumentó las críticas hacia él.

En Tigres no esperaron nada y de inmediato contrataron al chileno Igor Lichnovsky, quien ya había jugado en el Club Necaxa y el Cruz Azul Futbol Club, así es que ya no hay lugar para Salcedo.

Es cierto que todavía tiene contrato vigente con los regiomontanos, pero sus formas no gustaron ni tantito, por lo que si no se llega a ir a la Major League Soccer, no tendrá lugar en el primer equipo y sería enviado a las categorías inferiores del club.

Miguel Herrera deja clara su postura sobre Carlos Salcedo

Al final del partido que Club Tigres ganó a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario , el entrenador del cuadro regiomontano, Miguel Herrera, detalló sobre la ausencia de Carlos Salcedo con su equipo.

Aquel a quien le llaman el “Titán” ni siquiera estuvo considerado, es más, ni siquiera hizo el viaje a la Ciudad de México para enfrentar a los auriazules, ya que lo ven distraído con el tema de reforzar al Toronto FC de la MLS.

“No voy a traer un jugador que no esté pensando en el equipo, sí hay una oferta que se está analizando, pero necesito que piensen que este es el equipo con el que quieren ganar”, dijo el “Piojo” Herrera.