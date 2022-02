Carlos Salcedo, jugador del Toronto FC de la MLS, arremetió contra las críticas de su cobro de penal fallado en la Copa Oro por parte de Luis García, comentarista de Tv Azteca .

Carlos Salcedo se ha caracterizado por ser un futbolista que contesta a la crítica cuando se refieren a él, por ello, no desaprovechó para contestarle a Luis García por sus comentarios.

Titán se dispuso a cobrar un penal que fue marcado para la Selección de futbol de México en las semifinales de la Copa Oro en 2021, sin embargo, su disparo fue atajado.

Siete meses después, Salcedo aprovechó su visita al podcast Muy Fuera de Lugar, conducido por Werevertumorro, para recordar los comentarios negativos que recibió por parte del Doctor.

García dijo que el Titán era muy malo cobrando penales, palabras que hasta la fecha, Salcedo no ha olvidado del todo , por lo que contestó a las declaraciones hechas por el ex futbolista mexicano.

La verdad es que me dijeron de todo, pero uno de los comentaristas, exfutbolista, que fue de los que más me tiró cuando fallé el penal, se cagó en una final y dejó que otro pateara y lo falló. Hablan y dicen pero no recuerdan lo suyo

Carlos Salcedo