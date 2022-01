Luis García revela que directivos quisieron vetar a Christian Martinoli. Y es que algunos dirigentes atribuían las derrotas de sus equipos a la exitosa dupla.

Tal como se expuso en el canal de YouTube de Edgardo Avelar, directivos de la Liga MX quisieron vetar a Luis García y Christian Martinoli, narradores estelares de TV Azteca .

Y es que, según el Doctor García, los directivos consideraban que tanto él como Martinoli tenían que ver en los resultados adversos de sus equipos.

¿La razón? Una bastante insólita, ya que los dirigentes afirmaban que las críticas de Luis García y Christian Martinoli afectaban el rendimiento futbolístico de sus jugadores.

Como era de suponerse, Luis García rechazó que los comentarios que hacían en sus narraciones tuvieran que ver con el desempeño de los jugadores.

“En otras épocas, no a nosotros directamente, pero presidentes de clubes han llamado a nuestros jefes y han pedido que Martinoli y García no narren sus partidos, porque por culpa de nosotros pierden. Estamos en el último palco del estadio, a 250 metros de altura, y en qué momento nosotros tendremos injerencia en que fallen. Este estilo burdo, idiota que tenemos, a directivos de clubes no les ha gustado e intentaron boicotearnos”

Luis García