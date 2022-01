Miguel Herrera dice que le vale si Carlos Salcedo se va de Club Tigres, y es que todo parece indicar que el zaguero se irá al Toronto FC de la MLS.

Miguel Herrera, técnico del Club Tigres dijo ignorar su Carlos Salcedo jugó su último partido en el cuadro norteño , pues la directiva no le ha comunicado nada.

En rueda de prensa realizada, después de la derrota del Club Tigres 0-2 ante el Club Puebla, Piojo Herrera indicó que había cosas más importantes en qué pensar, que en la posible despedida del Titán Salcedo.

“No sé qué pase con Salcedo. No veo redes sociales ahora, sólo me concentro en la mala noche que tuvimos”, dijo el director técnico.

Salcedo, una hora antes del partido ante el Club Puebla, subió un Twitter donde publicó: “L’ultimo danza”, y al terminar el juego hizo señas a la tribuna dando a entender que se va al Toronto FC de la Major League Soccer.

Miguel Herrera reiteró: “No tengo ni idea de lo que me hablan sobre Carlos. La directiva no está en el vestidor después de una derrota. No me ocupa Carlos Salcedo, me ocupa que el equipo se reanime”.

Carlos Salcedo (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Miguel Herrera y los refuerzos para Club Tigres

Ante esto, parece que hoy más que nunca hace falta que al club Tigres llegue un refuerzo en la defensa central, y se habla que este sería Yeferson Soteldo, zaguero venezolano que juega en el Toronto FC.

“No estamos cerrados a que lleguen más jugadores, pero no lo digo porque nos haga falta alguien, el plantel está muy completo, pero tenemos dos plazas de extranjeros y podríamos llenarlas”, mencionó Miguel Herrera ante la salida de Carlos Salcedo y a posible llegada de un refuerzo.

Miguel Herrera (Omar Martinez / Mexsport)

Derrota duele al Club Tigres

Club Tigres cayó 0-2 ante el Club Puebla, una derrota sorpresiva para los regios y que duele en el seno del equipo. “No fue un buen día. Nos duele mucho haber perdido así, hay que trabajar demasiado”.

Insistió en decir que el Club Tigres, no está en crisis: “Es la fecha 2, no hay que volvernos locos, ahora hay que recuperar esos puntos que perdimos afuera.

Fue una noche en que no nos salió nada, no ligados dos pases seguidos y hasta Andrés-Pierre Gignac, que es tan certero, falló un penalti”.