México.- Todo parece indicar que este año tampoco será el bueno para Cruz Azul, pues registró ante Puebla su segunda derrota del Guard1anes 2021, lo cual, como era de esperarse, convocó un sinfín de críticas por parte de los fans y también de figuras como Carlos Hermosillo.

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Hermosillo arremetió contra la nueva directiva del Cruz Azul, ya que, en su percepción, desde que inició su gestión sólo se ha puesto atención en el apartado político y no en el deportivo .

“Lo de nuestra Máquina es algo que sabíamos que iba pasar, se preocupan por la parte política y no por la deportiva. Es una institución que tiene su grandeza, que se han dedicado a destruir su historia, por su soberbia y sus intereses. Increíble #perosomoscruzazul siempre” Carlos Hermosillo

Fans piden llegada de Carlos Hermosillo al Cruz Azul

Después de la humillante derrota sufrida ante Pumas en el torneo pasado, el Cruz Azul cambió de director técnico; sin embargo, Juan Reynoso no parece el indicado para devolver su grandeza al club, al menos por lo visto hasta ahora.

En ese sentido, los aficionados de La Máquina exigieron cambios en la institución; uno de ellos la llegada de Carlos Hermosillo a la dirección deportiva , puesto que actualmente es ocupado por Jaime Ordiales.

Cabe señalar que, desde hace años, el nombre de Carlos Hermosillo ha sonado para asumir dicho puesto, y es que la afición lo tiene catalogado como un ídolo dado que un gol suyo le dio su último título al equipo.

¿Habrá cambio de director técnico en Cruz Azul?

Aunque se antoja prematuro hablar de un cambio de director técnico, en los últimos días han surgido trascendidos en torno a que la directiva cuenta ya con otras opciones en caso de que el si es que Juan Reynoso sigue sin cosechar resultados positivos.

Entre esas opciones se encuentran Hugo Sánchez, quien estuvo a nada de convertirse en director técnico de La Máquina de cara al Guard1anes 2021, así como Miguel Herrera, entrenador que fue despedido del América previo al arranque del torneo.

Si las cosas no mejoran, no es descabellado pensar también en un cambio en la dirección deportiva, pues el crédito de Jaime Ordiales parece agotado después de los fracasos recientes. No obstante, es poco probable que se elija a Hermosillo, máxime porque recién arribó Álvaro Dávila como presidente operativo.