Carlos Alcaraz se convirtió en el tercer español en conseguir coronarse en Wimbledon y lo hizo gracias a que venció a Novak Djokovic, uno de los más fuertes contendientes.

El tenista español, Carlos Alcaraz, venció al número 1 del mundo, Novak Djokovic en Wimbledon. Aunque las cosas no empezaron bien para él pues comenzó perdiendo 6-1.

Sin embargo, remontó y se covirtió en el tercer español en lograrlo, Manuel Santana fue el primero y lo ganó en 1966; Rafael Nadal en 2008 y 2010, ahora Alcaraz hizo lo propio este 2023.

Por su parte, Novak Djokovic perdió por segunda vez en Wimbledon y se quedó cerca de romper la marca histórica y llegar a 24 títulos de Grand Slam.

Carlos Alcaraz halaga a Novak Djokovic

Carlos Alcaraz se rindió ante Novak Djokovic y aseguró que aunque no se hubiera llevado el triunfo, está orgulloso de enfrentar a una leyenda.

“Aunque hubiera perdido, habría estado muy orgulloso de mí mismo. He jugado una final contra una leyenda. Es un sueño hecho realidad. Es increíble para un niño que ha entrenado y que han llegado las situaciones tan rápido”, dijo Alcaraz tras coronarse campeón.

Por su parte, Novak Djokovic felicitó al tenista español por su triunfo y reconoció la calidad de su juego.

“Felicitar a Carlos y a su equipo. Has jugado increíble en el tramo final de partido. Esa calidad en el último juego. No es nada fácil. Lo que has hecho aquí. Enhorabuena a tu equipo, a Juan Carlos, a todos”

