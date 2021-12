Canelo celebra cumpleaños de su hija con lujosa fiesta de “La Sirenita”, el cumpleaños número 4 de María Fernanda estuvo enmarcado por un impresionante festejo.

El pugilista celebró a lo grande el cumpleaños de su pequeña hija, lo hizo con una gran fiesta con temática de la princesa de Disney, La Sirenita.

Canelo y su hija María Fernanda (@fernandagmtz/Instagram)

Con detalles por todas partes, como globos transparentes que simulaban burbujas de mar, pantallas que proyectaban la vida marina y extravagantes adornos de globos, fue como se llevó a cabo el evento.

Tatiana, Fernanda Gómez y su hija María Fernanda (@fernandagmtz/Instagram)

Una de las invitadas que cantó temas para los niños, fue la famosa cantante, Tatiana quien se dio cita para amenizar la fiesta.

Fernanda Gómez, esposa de Canelo compartió imágenes a través de su cuenta de Instagram donde se observa el momento en el que disfrutaban a lado de su pequeña hija.

Canelo volvió a echar la casa por la ventana por el cumple de su hija María Fernanda. pic.twitter.com/PtCm8o6U94 — Eduardo Domínguez (@EduDomi) December 19, 2021

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez

Canelo contrajo matrimonio recientemente con Fernanda Gómez, madre de su tercera hija. La boda se llevó a cabo en un lujosa recepción en Punta de Mita y la ceremonio religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Guadalajara.

Fernanda Gómez y Canelo iniciaron su relación desde 2016, pero a lo largo de los años tuvieron algunos tropiezos y dieron por terminada la relación durante algunos meses.

Sin embargo,tiempo después se reconciliaron y decidieron dar el paso y casarse. Ambos tienen a María Fernanda una pequeña de 4 años de edad.

Por su parte, Fernanda Gómez es modelo y también tiene su propia empresa de belleza, pues inauguró Fernanda Gómez Nailbar & Boutique en la ciudad de Guadalajara.

Fernanda Gómez y Saúl Álvarez (Fernanda Gómez / Instagram)

Canelo Álvarez y sus próximas peleas

Eddy Reynoso, quien es entrenador y promotor del boxeadore, aseguró que tenian en mente a Jermall Charlo y David Benavidez para enfrentar el próximo año.

“Nos interesa pelear con peleadores de primer nivel. Me gustaría contra (Jermall) Charlo el año que viene y también con (David ) Benavidez que es un peleador fuerte. Charlo es un peleador muy fuerte y esperamos el año que entra pelear contra ellos”, declaró para el programa Premier Boxing of Champions.

Sin embargo, Canelo aseguró que no quería pelear contra Benavidez pues no representaba un reto para él y está en busca de un rival competitivo.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con qué campeón han peleado antes él o Charlo. La verdad no me interesa. Igual sé que los haters siempre serán haters”, dijo para World Boxing News