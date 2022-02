Como era de esperarse, Canelo Álvarez seguirá haciendo crecer su fortuna en cada uno de sus combates y con Dmitry Bivol no será la excepción.

El tapatío ganará miles de millones de pesos, pues se estima que su enfrentamiento contra el ruso le garantizará 1730 millones de pesos.

Aunque, el tapatío pudo haber ganado más pero se negó porque quería un reto importante, y es que de haber enfrentado a Jermell Charlo y David Benavidez, Canelo hubiera ganado 2035 millones de pesos.

Canelo Álvarez expresó que Dmitry Bivol representa un reto en su carrera, aún más porque tendrá que subir de peso.

“Es otro gran reto para mí, para mi carrera, especialmente porque tengo que subir de peso y enfrentar a un gran campeón, como lo es Bivol”, dijo el mexicano.

Caleb Plant fue noqueado por Canelo Álvarez (Steve Marcus / AP)

Canelo Álvarez y su fortuna

De acuerdo con la revista Forbes, Canelo Álvarez es uno de los deportistas más rentables y se estima que su fortuna asciende a los 4 mil 800 millones de pesos.

Cabe recordar, que el pugilista tiene varios negocios e incluso piensa en lanzar su propia cadema de gasolinerías.

Sin embargo, el tapatío dejó claro que quiere seguir disfrutando del boxeo y no hacerlo por dinero, pero sabe que en sus negocios le va bastante bien.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”, dijo para Graham Bensinger.

Canelo Álvarez (@canelo/Instagram )

Canelo Álvarez y sus actos altruistas

No obstante, Canelo Álvarez ha dado ejemplo de su generosidad, pues hace unos meses, donó un millón de pesos a niños con cáncer, demostrando una vez más su calidad dentro y fuera del ring.

En alguna ocasión, una niña llamada Adamary Sánchez subió un video en las redes sociales para pedirle ayuda al tapatío para que pudiera volver a caminar y Canelo no dudó ni un momento en hacerlo y costear los gastos.

