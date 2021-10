Millones de personas son las que ven las peleas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero una de las que no las ven es Nacho Beristáin, quien prefiere ver un partido de futbol.

En entrevista con el portal ‘Izquierdazo’, Nacho Beristáin, mítico entrenador de grandes boxeadores mexicanos, reveló que no ve las peleas del Canelo Álvarez.

Don Nacho explicó que vio un par de peleas del tapatío; sin embargo, dijo que ahora prefiere ver partidos de futbol, pues ya sabe qué va a pasar en el ring.

“A veces me quedo viendo el futbol. A mí me gusta mucho, sobre todo el futbol español y el inglés, por la técnica que manejan verlo es ideal. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo en ver una pelea que de antemano sabes qué es lo que va a pasar?”

Nacho Beristáin indicó que vio un par de peleas del Canelo Álvarez y no lo ha vuelto a hacer, aunque aseguró que el boxeador mexicano ha mejorado bastante.

El mítico entrenador señaló que el Canelo debe tener un gran mentor (Eddy Reynoso), pues ha mostrado una notable mejoría en el cuadrilátero.

“Vi un par de peleas (del Canelo) y nada más; luego no quise volver a ver ninguna, y no he visto ninguna. La verdad es que sí ha mejorado, porque tiene muchas peleas de campeonato. Y quiero pensar que tiene un buen entrenador, ese hombre con las facultades que tiene, de que ha mejorado ha mejorado”

Nacho Beristáin