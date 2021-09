México.- El Canelo Álvarez lanzó una dura advertencia a Caleb Plant, quien será su rival el próximo 6 de noviembre.

Y es que Canelo Álvarez hizo referencia a las declaraciones de Caleb Plant, peleador que afirmó que ladra más fuerte de lo que muerde .

“ Perro que ladra no muerde ”, fue lo que dijo Saúl Álvarez después de las declaraciones de su próximo oponente.

Asimismo, el mejor libra por libra del mundo adelantó que el 6 de noviembre le va a cobrar todas juntas al inglés.

“Como dicen por ahí perro que ladra no muerde y yo la verdad es que no ladro mucho, pero si muerdo, ya lo han visto. No sé porque diga eso, el que está hablando mucho es él pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre. La verdad es que mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia”

Canelo Álvarez