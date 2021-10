Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó con un brutal golpe a Billy Joe Saunders, quien narró cómo vivió aquel momento que puso en riesgo su carrera deportivo y hasta su salud.

Billy Joe Saunders relató cómo vivió ese momento, en el que recibió un brutal golpe del boxeador mexicano que le provocó múltiples fracturas en su hueso orbital de su ojo.

Billy Joe Saunders (MICHELLE FARSI/MATCHROOM via MEXSPORT / MICHELLE FARSI/MATCHROOM via MEXSPORT)

El británico recordó que, cuando recibió el impacto, pensó que no recuperaría sus piernas, pero comenzó a saltar y vio que estaba bien; sin embargo, el dolor comenzó llegó poco a poco.

“En cuanto me pegó ese golpe, pensé que me había mareado, pensé que perdía mis piernas. pero me puse a saltar durante diez segundos y mis piernas estaban bien. De pronto, la cara se me empezó a entumecer. Sentía que tenía un agujero”

Billy Joe Saunders