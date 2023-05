Canelo Álvarez veta periodistas. Según Fernando Schwartz, veterano comunicador, que ahora trabaja en Fox Sports, el boxeador le negó la entrada al Museo de Cera, donde se develó la figura del boxeador.

Por medio de redes sociales, Fernando Schwartz le mandó un mensaje al campeón mundial de los supermedianos, diciendo que el boxeador debía madurar, y aprender a tratar a sus críticos.

En Twitter, el experiodista de Televisa escribió: “Ya madura @Canelo”. Y agregó: “Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento ahora pidió no me dejaran entrar a la develación de su estatua cuando estaba invitado”.

Remató de la siguiente manera: “Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo”.

Saúl Canelo Álvarez presentó la figura que lo representa desde ayer en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Periodista se queja de que Canelo lo vetó

El periodista Fernando Schwartz, con más de 20 años en diversos medios de comunicación, aseguró que el Canelo Álvarez le impidió la entrada al Museo de Cera, donde se presentó la figura del campeón de peso supermediano.

En redes sociales, el comunicador comenzó un debate al exponer el supuesto veto de parte del boxeador.

“Madura tú!! lo tuyo no es crítica, es una obsesión con el Canelo. Mira que es de los deportistas que más criticamos en México, pero lo tuyo es enfermizo”, le escribieron.

Ante esto, Fernando Schwartz respondió: “No es enfermizo. Es objetivo”.

Pero el interlocutor no se quedó satisfecho con eso: “Sí es enfermizo. Has sido mentiroso, irresponsable e irrespetuoso hablando de él de forma poco objetiva. Él también está en su derecho de pedir no te dejen entrar, así que no sea chillón”.

Ya no hubo respuesta del comunicador que también militó en Televisa y ESPN donde salió envuelto en gran polémica.

Ya Madura @Canelo Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento ahora pidió no me dejaran entrar a la develación de su estatua cuando estaba invitado 😂😂😂. Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 25, 2023

Los campeonatos de Saúl Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez, de 32 años, acaba de derrotar al peleador británico John Ryder en un combate realizadó en el estadio Akron, hogar de las Chivas del Guadalajara, en las pasadas semanas.

El Canelo cuenta con los títulos supermedianos absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo; Consejo Mundial de Boxeo; Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok