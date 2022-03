Canelo Álvarez sobre su pelea ante Gennady Golovkin: “Es personal, habló mucha mierda”, luego de los dos primeros combates que sostuvieron en 2017 y 2018.

Canelo Álvarez habló sobre la inminente tercera pelea ante Gennady Golovkin, a finales de este 2022, asegurando que se trata de un tema personal ante el boxeador kazajo.

El pugilista mexicano aseguró que el famoso ‘GGG’ “habló mucha mierda”, sobre todo cuando se dio el doping positivo del Canelo por carne contaminada.

Sin embargo, aseguró que por el momento se encuentra concentrado en su pelea del próximo 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas. Tenemos primero la pelea del 7 de mayo y me concentro en ella. No es una pelea fácil. Me concentraré y luego hablaremos de la otra (ante GGG), espero ganar”, dijo.

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol (Gregory Bull / AP)

Canelo Álvarez sostendrá tercera pelea ante Gennady Golovkin

Canelo Álvarez sostendrá una tercera pelea ante Gennady Golovkin a finales de este 2022, luego de que en mayo se mida al ruso Dmitry Bivol por el cetro del peso semipesado de la AMB.

La pelea ante Golovkin, que cerraría la gran trilogía, se llevaría a cabo el próximo sábado 17 de septiembre, en una sede aún por confirmar, pero todo indica que será en Las Vegas.

Sin embargo, existe una remota opción de que la esperad pelea por muchos de los fans del mexicano, y del boxeo en general, se l leve a cabo en el Estadio Azteca.

La primera pelea entre Canelo y Gennady Golovkin se llevó a cabo el 16 de septiembre del 2017 , en lo que fue un gran combate que terminó con un polémico empate.

La revancha se había pactado para mayo; no obstante, un problema de dopaje positivo para el mexicano, orilló a que la pelea se realizará hasta el 15 de septiembre de 2018.

El combate, llevado a cabo también en la T-Mobile Arena, volvió a ser espectacular, pero ahora sí hubo un ganador: el Canelo Álvarez se llevó la victoria y varios títulos que le arrebató al kazajo.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez? El próximo combate del peleador mexicano será ante el ruso Dmitry Bivol, ante quien peleará por el título del peso semipesado de la AMB.

Para este combate, el Canelo tendrá que subir de peso, aunque no es la primera vez que lo hace, pues hizo lo mismo en 2019 ante el ruso Sergey Kovalev, a quien ganó por KO.