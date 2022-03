Julio César Chávez manda mensaje a Canelo Álvarez: “Siempre voy a ser el mejor”, dice.

El ex pugilista ha reconocido en múltiples ocasiones las capacidades de Canelo Álvarez y lo ha elogiado. Sin embargo dejó claro que el puesto del mejor solo le pertenece a él.

“El mejor siempre voy a ser yo. Por más campeonatos que gane Canelo, él va a ser su historia, pero siempre el mejor campeón mexicano voy a ser yo “, dijo a Eduardo Lamazón.

No obstante, reconoció los logros de Canelo pues mencionó que nadie le ha regalado nada y le da gusto que siga rompiendo récords.

“Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar 5, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada”, dijo.

Canelo Álvarez (@canelo/Instagram )

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Canelo Álvarez enfrentará al ruso Dmitry Bivol el sábado 7 de mayo, dentro de la categoría de los semipesados.

El tapatío ganará miles de millones de pesos, pues se estima que su enfrentamiento contra el ruso le garantizará 1730 millones de pesos.

Aunque, Canelo pudo haber ganado más pero se negó porque quería un reto importante, y es que de haber enfrentado a Jermell Charlo y David Benavidez, Canelo hubiera ganado 2035 millones de pesos.

Julio César Chávez (Agencia M)

Julio César Chávez sobre su hijo

Julio César Chávez mencionó que su hijo, Chávez Jr. es un gran peleador aunque las adicciones le an afectado mucho.

“Si ves pelear a Julio bien, en sus cinco sentidos y todo eso, es un peleadorazo”, dijo para el canal de YouTube de Erik “Terrible” Morales.

Cabe recordar, que la relación de ambos no ha sido la mejor y han estado en el ojo del huracán por polémicas declaraciones.