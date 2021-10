Canelo Álvarez cambió el ring por unos palos de golf y compartió imágenes en su nueva faceta a través de sus redes sociales; demostró una vez más que puede desempeñarse en otras cosas alejadas del pugilismo.

Esta vez, Canelo compartió unas fotgrafías a través de su cuenta de Instagram donde se le observa practicando golf, un deporte que ha dejado claro se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos.

Anteriormente, Canelo participó en un torneo que contó con la presencia de muchas celebridades, llamado BMW Charity Pro-Am, el cual se desarrolló en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Canelo no solo es habilidoso con los guantes puestos, pues en dicho torneo también se coronó campeón y aseguró que seguiría trabajando pues tiene metas por lograr también en el mundo del golf.

“Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en el campo, gracias a Dios ganamos, obtuvimos nuestro primer torneo, vamos a trabajar muy fuerte para ganar más torneos” comentó Canelo al terminar el torneo.

Canelo en el golf (Foto: Instagram)

Canelo Álvarez como empresario

Canelo Álvarez es uno de los atletas mexicanos más ricos y se estima que su fortuna asciende a 7 mil 725 millones de pesos.

En ese sentido, el pugilista ha invertido en múltiples negocios alejados del boxeo y declaró que espera lanzar sus propias gasolinerías.

“Tengo ahorita para retirarme gracias a Dios, de todo lo que he invertido cada tres meses, tengo entre 4 y 5 millones de dólares, cada tres meses y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy”, declaró a Graham Besinger.

“Yo no estudié, vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas, ahorita yo me podría retirar y ya, puedo vivir tranquilo pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida”, dijo Canelo.

Canelo (Foto: Instagram)

Canelo Álvarez vs Caleb Plant

El duelo entre Canelo y Caleb Plant se llevará a cabo el 6 de noviembre en el el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada en lo que promete ser un gran espectáculo.

Cabe recordar, que en el cara a cara que sostuvieron ambos pugilistas, se presentó una situación bastante acalorada en la que tuvieron que ser separados por elementos de seguridad tras llegar a los golpes.

Caleb Plant tuvo que ser atendido por una herida en el rostro que le dejó el momento en el que ambos peleadores se hicieron de palabras y llegaron a otro nivel.