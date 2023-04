Canelo Álvarez se llenó de valor y buscará la revancha frente a Dmitry Bivol tras lo sucedido el año pasado, donde terminó perdiendo su segunda contienda como profesional de manera sorpresiva.

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol han vuelto a encender su rivalidad, por lo que el pugilista mexicano intentaría arrebatarle el título de los semipesados en una segunda pelea próximamente.

El jalisciense de 32 años de edad habló sobre la posibilidad de un segundo capítulo con el peleador ruso campeón de los semipesados de la AMB, pero en el mismo peso en el que lo enfrentó por primera vez.

“En las mismas libras, en 175, porque si no, van a empezar a chingar todos diciendo que lo bajé, y que por eso perdió, y la chingada, pero no dicen nada de cuando subí”, comentó Canelo.

Del mismo modo, Álvarez confesó que su intención es únicamente dejar mal parado a Bivol y volver a la categoría de supermedianos para continuar peleando; “Nada más quiero chingarlo y ya”, finalizó.

Canelo Álvarez (MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM / MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM)

Canelo Álvarez: Dmitry Bivol esperaría para la revancha

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol no se quieren nada después de lo ocurrido el año pasado en Las Vegas, donde el peleador mexicano sucumbió ante los embates del boxeador ruso.

Por ello, el multicampeón de los supermedianos haría todo lo que está en sus manos para verse una vez más las caras con el monarca de la AMB de los semipesados, y este último, esperaría para que el combate ocurra.

“Canelo tuvo la opción de revancha y no la utilizó. Ahora va a pelear de nuevo con alguien que no. No sé si quiera pelear conmigo o no, pero no estoy dispuesto a esperarlo”, comentó Bivol.

“Tengo mi propia meta. Si quisiera, podríamos pelear, lo pudo hacer antes y lo pudo hacer en mayo” finalizó Dmitry en vísperas de su siguiente contienda.

Dmitry Bivol. (MEXSPORT / MEXSPORT)

Canelo Álvarez: Estadísticas de su carrera como profesional

Peleas: 62

Victorias: 58 | 39 por la vía del nocaut

Empates: 2

Derrotas: 2

