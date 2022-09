Canelo Álvarez aseguró que hará que Gennady Golovkin se retire, pues saldrá victorioso de su tercer combate.

Una de las peleas más esperadas está por llevarse a cabo este 17 de septiembre; Canelo Álvarez se medirá a Gennady Golovkin por tercera ocasión.

Ambos peleadores se han dicho de todo previo al combate, pero esta vez el tapatío volvió a amenazar a su contrincante.

“Sé que va a ser una pelea difícil pero le voy a ganar, lo voy a retirar, esa es mi meta para esta pelea, sin afán de faltarle al respeto, eso es lo que quiero”, dijo para TV Azteca.

Cabe recordar, que canelo viene de una dolorosa derrota contra el ruso Dmitry Bivol y sabe que tiene esta oportunidad para recuperarse.

Gennady Golovkin arremete contra Canelo Álvarez

Gennady Golovkin se pronunció sobre las cosas que ha dicho Canelo en su contra, pues negó que le afecten los comentarios del tapatío y espera concentrarse solo en la pelea.

“No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultar, sin usar obscenidades o hablar basura no vale la pena comunicarse con ese oponente”, declaró Golovkin para la revista The Fight.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se medirán este sábado 17 de septiembre en Las Vegas, la transmisión comenzará desde las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Se espera que sean un total de 20 mil personas las que disfruten de la función del tapatío ante el kazajo, que sin duda estará lleno de mucha acción y emociones.

En el combate que protagonizarán Canelo Álvarez y Gennady Golovkin pondrá en juego el título indiscutido de las 168 libras.

