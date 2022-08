Canelo Álvarez no ha podido olvidar la derrota que sufrió a manos de Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, revelando la verdadera razón del resultado que obtuvo.

Canelo Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin el próximo sábado 17 de septiembre para ponerle fin a la trilogía entre ambos pugilistas, por ello previo a la contienda, realizó una entrevista para TUDN donde habló de su pelea con Dmitry Bivol.

El peleador mexicano confesó que el no salir victorioso en contra del pugilista ruso no fue porque su rival haya sido mejor, sino ha que se quedó sin aire durante la batalla.

“La verdad es que Bivol no me ganó porque sea mejor que yo, simplemente se me acabó el aire , por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente” comentó.

“Me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo” sentenció Álvarez.

Canelo Álvarez (Adrian Macias / MEXSPORT)

Canelo Álvarez: ¿Volverá a la senda del triunfo frente a Gennady Golovkin?

Canelo Álvarez está a unas cuantas semanas de enfrentar a Gennady Golovkin por tercera ocasión en su carrera, pelea que pondrá fin a una de las rivalidades más memorables del boxeo en la actualidad.

Sin embargo, el boxeador mexicano de 32 años de edad llega en un momento difícil tras ser ‘exhibido’ en su última contienda ante Dmitry Bivol .

Por otro lado, triple GGG tiene sed de revancha luego de la polémica decisión de los jueces en el segundo capítulo de la rivalidad entre ambos peleadores, donde la victoria terminó siendo para Canelo.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin (Osvaldo Aguilar / MEXSPORT)

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin: Datos de la pelea

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin

Sábado 17 de septiembre del 2022

T-Mobile Arena

