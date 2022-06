Canelo Álvarez afirma que no necesita hacer show para vender pelea ante Gennady Golovkin, el tapatío pidió respeto previo a su combate.

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se medirán por tercera ocasión y Canelo Álvarez ofreció una rueda de prensa.

El mexicano, agregó que le gusta respetar a sus rivales y ser respetado de la misma manera, por lo que no tiene que hacer show para que haya más gente en el evento.

“Como siempre: me gusta respetar a mis rivales cuando ellos me respetan. No necesito hacer este tipo de cosas para vender pagos por evento”, aseguró.

Más información en breve...