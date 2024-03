Ya se hizo oficial que Jonathan Cabecita Rodríguez sale del Club América para ser nuevo jugador del Portland Timbers de la MLS, pero el uruguayo no se fue sin despedirse de las Águilas.

A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el Cabecita Rodríguez se despidió del Club América y sobre todo de los aficionados del cuadro azulcrema.

El delantero uruguayo agradeció al Club América por la etapa que vivió junto a su familia y señaló que se lleva los mejores recuerdos consigo.

“Agradecimiento eterno! Llegó el momento de despedirme del Club América. Una etapa en donde con mi familia fuimos muy felices y nos llevaremos los mejores recuerdos para siempre”, escribió.

Cabecita Rodríguez se despide del América

Cabecita Rodríguez se queda con la 14 que consiguió con el Club América

En su emotivo mensaje de despedida, el Cabecita Rodríguez recordó que regresar al futbol de México fue un gran reto, sobre todo con un equipo tan importante como el Club América.

Cabe recordar que el Cabecita Rodríguez había campeón con Cruz Azul y posteriormente fichó con el Al-Nassr de Arabia Saudita, para después regresar a la Liga MX con las Águilas.

El Cabecita Rodríguez señaló que se va con la sensación de que lo dio todo por el América y sobre todo con el éxito logrado por ganar el título, La 14, en el torneo Apertura 2023.

“Regresar a México para volver a defender la camiseta de un equipo tan importante era todo un reto, y me voy con la sensación de que en el acierto o en el error di lo mejor de mí. Gracias por todo. Juntos ganamos la 14 y eso no me lo voy a olvidar más”, señaló.

Cabecita Rodríguez se despide del América

Los números del Cabecita Rodríguez con el Club América

Cabecita Rodríguez estuvo poco tiempo en el Club América; sin embargo, sus números hablan del buen rendimiento que tuvo cuando le tocó estar en el campo de juego.

El delantero uruguayo jugó un total de 3 mil 954 minutos repartidos en 65 partidos, en los que registra 21 goles y 7 asistencias.

Quizá el gol del Cabecita Rodríguez más celebrado por los fans del América sea el tercero ante el Club Tigres, el cual terminó de sellar el campeonato del torneo Apertura 2023.