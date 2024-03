La salida de Cabecita Rodríguez está destapando varias cosas del América, mismas que involucran a Santiago Baños, presidente del Club.

Ahora, parecía que la novela de Cabecita Rodríguez con América había terminado sin embargo se agrega otro capítulo y con un personaje nuevo, Santiago Baños.

Y es que siempre se comentó que el uruguayo era el que quería salir para buscar minutos en otro equipo y que el Club de Coapa era el que se negaba.

Hasta que Cabecita Rodríguez rompió el silencio para cambiar la percepción que todos tenían de su salida de las Águilas.

¿Qué dijo Cabecita Rodríguez sobre América y Santiago Baños?

Cabecita Rodríguez no se distingue por hablar con la prensa, de hecho es un personaje que solo tuvo dos entrevistas en su paso con América.

Por lo que cada vez que, Cabecita Rodríguez, habla con los medios, regularmente suele soltar una que otra bomba, como en esta ocasión, en la que explicó su salida del América y cómo Santiago Baños lo fue orillando a la MLS:

“Me había juntado con Santiago, él me hizo saber la propuesta, él me dijo que iba a estudiar la posibilidad sea a venta o a préstamo. Yo no estaba enterado de nada. Al decirte esto, es como que te están diciendo que te buscan tu salida o algo así, por decirte algo”

El Cabecita Rodríguez dice que Santiago Baños buscó su salida del @ClubAmerica a la MLS 🦅🤷🏻‍♂️👀 pic.twitter.com/thbU63rVwN — Luis Ernesto (@LuisErnestoP95) March 22, 2024

Es por ese motivo, que Cabecita Rodríguez fue impulsado a querer salir de las Águilas, al final, comenta que no se sintió querido.

Cabecita Rodríguez tiró dardo a DT del América, André Jardine

Ahora se pueden entender varias cosas, sobre lo que sucedió con Cabecita Rodríguez y América, por ejemplo, cuando lo mandaron al equipo Sub-23, pero ¿fue decisión de Jardine o de Baños?

Cabecita Rodríguez lo tiene bien claro, fue decisión de Jardine; “no paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de juegos, pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado, pero obviamente yo estaba entrenando, tuve participación con el filial del equipo”.

Con las palabras del uruguayo podemos deducir que fue orillado de a poco a querer salir, hasta que se logró el traspaso con el Portland, mismo que dejó 4 millones de euros en las arcas del América.