El famoso conductor americanista, Jorge Van Rankin, estuvo en La Última Palabra, de Fox Sports y aprovechó la invitación para defender al Club América.

Después del polémico pase del América a semifinales del torneo Clausura 2022, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que el partido en el Estadio Azteca fue un robo para La Franja.

“Le robaron el partido al Puebla allá en el Azteca. Le marcan un penal dudoso, lo ejecuta el América, nuestro portero lo para y repiten el penal bajo el argumento que se había movido el portero”, declaró el mandatario poblano.

“Vuelven a ejecutar el penal y lo meten y perdemos 4-3. Así es la historia, siempre del lado de las fuerzas económicas hasta en el deporte”, agregó Barbosa, quien recibió respuesta del “Burro” Van Rankin.

“No mames…Miguel Barbosa, te conozco, te aprecio, te he entrevistado. Pero si no sabes de futbol, no hables. ¿Qué te robaron cabrón?”, arremetió Jorge Van Rankin.

“Sabes que te estimo Miguel, te hice una entrevista preciosa y que te agradecí mucho, ¿y no le robaron al América allá en Puebla en el Cuauhtémoc?”, continuó el famoso conductor aficionado de las Águilas.

"NOS ROBARON EL PARTIDO. EL PUEBLA ES NUESTRO CAMPEÓN" 😮‍💨



Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, no se quedó callado luego de la eliminación de La Franja...



¡Y @burrovan le respondió! "SI NO SABES DE FUTBOL, NO HABLES" 😳🚨#LUP pic.twitter.com/LNP9nIZfxK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 17, 2022

El “Burro” Van Rankin también cuestionó a Andre Marín

Jorge Van Rankin fue invitado el lunes por la noche a La Última Palabra de Fox Sports y el también locutor explotó cuando tocaron el tema del arbitraje en la llave de cuartos de final ante Puebla.

“¡Ya me voy a enojar! ¿Han ayudado al América? ¿Qué piensas de lo de la semana pasada en Puebla? Vamos a hablar enserio… La entrada a Viñas es roja y es penal, por ahí vamos a empezar”, comenzó su crítica.

“No mames, están locos ustedes, por eso luego los odian a ustedes. Es penal, se acabó”, agregó, antes de responder también al Gobernador de Puebla.

¿Cuál fue la polémica en el Club América vs Club Puebla?

Las Águilas del América avanzaron a la semifinal del futbol mexicano; sin embargo, aseguran que se vieron favorecidos por el cuerpo arbitral.

La primera polémica se dio cuando repitieron un penalti que Antony Silva atajó a Diego Valdés, esto por adelantarse de la línea antes de la ejecución

La otra polémica se dio cuando el silbante Fernando Guerrero no expulsó a Alejandro Zendejas por un planchazo a la altura de la pantorrilla.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok