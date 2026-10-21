Brujas vs Lens juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-2 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Brujas vs Lens: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Brujas vs Lens es triunfo del equipo local con marcador de 2-2 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Brujas 2-2 Lens.

Brujas vs Lens: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Brujas vs Lens, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Brujas

Portero: Yann Sommer

Defensas: Joaquin Seys, Brandon Mechele, Jorne Spileers y Kyriani Sabbe

Mediocampistas Defensivos: Hans Vanaken, Freddie Potts, Carlos Forbs, Hugo Vetlesen y Jan Virgili

Delantero: Nicolò Tresoldi

Lens

Portero: Régis Gurtner

Defensas: Matthieu Udol, Samson Baidoo, Jonathan Gradit y Ruben Aguilar

Mediocampistas: Amadou Haidara, Michaël Cuisance, Abdallah Sima, Thorgan Hazard y Florian Thauvin

Delantero: Odsonne Édouard

Hora y canal del partido: Brujas vs Lens en La Champions League

Brujas vs Lens chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.