Brujas vs Lens juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-2 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Brujas vs Lens: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Brujas vs Lens es triunfo del equipo local con marcador de 2-2 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Brujas 2-2 Lens.
Brujas vs Lens: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Brujas vs Lens, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Brujas
- Portero: Yann Sommer
- Defensas: Joaquin Seys, Brandon Mechele, Jorne Spileers y Kyriani Sabbe
- Mediocampistas Defensivos: Hans Vanaken, Freddie Potts, Carlos Forbs, Hugo Vetlesen y Jan Virgili
- Delantero: Nicolò Tresoldi
Lens
- Portero: Régis Gurtner
- Defensas: Matthieu Udol, Samson Baidoo, Jonathan Gradit y Ruben Aguilar
- Mediocampistas: Amadou Haidara, Michaël Cuisance, Abdallah Sima, Thorgan Hazard y Florian Thauvin
- Delantero: Odsonne Édouard
Hora y canal del partido: Brujas vs Lens en La Champions League
Brujas vs Lens chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Brujas vs Lens
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: Fox One o HBO Max