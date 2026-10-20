Brujas vs Lens chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

  • Partido: Brujas vs Lens
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jan Breydel
  • Transmisión: Fox One o HBO Max

Brujas vs Lens: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Será el miércoles 21 de octubre de 2026 que se disputará el Brujas vs Lens de la Jornada 3 de la Champions League.

Brujas vs Lens: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Brujas vs Lens.

Brujas vs Lens: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Brujas vs Lens podrá verse a través de Fox One o HBO Max.

  • Partido: Brujas vs Lens
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jan Breydel
  • Transmisión: Fox One o HBO Max