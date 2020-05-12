Cada vez son más las figuras del deporte que aprovechan el tiempo en cuarentena para compartir algunos momentos con los aficionados. Así fue el caso del exjugador argentino Juan Sebastián Verón, quien realizó una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram.
El exjugador de Estudiantes de La Plata se encargó de responder algunas preguntas y enviar saludos a los fanáticos. Sin embargo, un usuario de Instagram aprovechó el momento para alburear a la ‘Bruja’ Verón sin que este pudiera percatarse.
{username} (@JuannDis) May 12, 2020
“Saludos a Rosa Melano”, respondió el actual presidente de Estudiantes, pero la broma no terminó ahí. Juan Sebastián Verón no se percató de la situación y de manera amable continuó con su transmisión para enviar un saludo a la supuesta seguidora: "Rosa, un beso grande”.
De inmediato, las burlas aparecieron en las redes sociales, aunque algunos usuarios se encargaron de defender al ídolo ‘pincharrata’. Más tarde, los aficionados de Estudiantes se percataron que la broma la había hecho Iara; hija de la ‘Brujita’ Verón.
Después de las risas, los seguidores en Instagram pudieron ver la conversación entre el directivo de la escuadra platense y la medallista olímpica Paula Pareto. Verón y la judoca argentina hablaron de la situación actual en el país por la pandemia de coronavirus.