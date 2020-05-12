Cada vez son más las figuras del deporte que aprovechan el tiempo en cuarentena para compartir algunos momentos con los aficionados. Así fue el caso del exjugador argentino Juan Sebastián Verón, quien realizó una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram.

El exjugador de Estudiantes de La Plata se encargó de responder algunas preguntas y enviar saludos a los fanáticos. Sin embargo, un usuario de Instagram aprovechó el momento para alburear a la ‘Bruja’ Verón sin que este pudiera percatarse.

“Saludos a Rosa Melano”, respondió el actual presidente de Estudiantes, pero la broma no terminó ahí. Juan Sebastián Verón no se percató de la situación y de manera amable continuó con su transmisión para enviar un saludo a la supuesta seguidora: " Rosa, un beso grande ”.

De inmediato, las burlas aparecieron en las redes sociales, aunque algunos usuarios se encargaron de defender al ídolo ‘pincharrata’. Más tarde, los aficionados de Estudiantes se percataron que la broma la había hecho Iara; hija de la ‘Brujita’ Verón.

'Bruja' Verón