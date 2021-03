Brazo de Plata aseguró que no se encuentra en la ruina y que cuenta con el apoyo de su familia, aunque no tiene el dinero para pagar sus prótesis.

Brazo de Plata es uno de los luchadores más queridos por todos los aficionados a la Lucha Libre en nuestro país. Tuvo una brillante carrera de más de 30 años ; no obstante, actualmente pasa por algunos problemas personales.

Desde hace varios meses, se especuló con que, el también conocido como Super Porky, se encontraba en la ruina, pero fue el propio luchador el que negó estos rumores y reveló que cuenta con el apoyo de su familia.

"Le agradezco mucho a Psycho Clown por ayudarme económicamente y moralmente, así como a mi hija, la Muñeca de Plata, que son mi vida; todos mis hijos me ayudan, unos económicamente, otros con alientos, otro me viene a ver, la otra me ayuda a vender cosas. Es una familia que no me deja y no me están lastimando" Brazo de Plata

"Gracias a la lucha libre dejé de ser un drogadicto": Brazo de Plata

Brazo de Plata, cuyo nombre real es José Luis Alvarado Nieves, señaló que ha pasado momentos complicados económicamente, pero no por ser drogadicto, enfermedad de la cual salió gracias a la Lucha Libre.

Aunque Super Porky aseguró que no se encuentra completamente en la ruina, reveló que no tiene el dinero suficiente para pagar las prótesis que le ayudarían a mejorar su salud.

"Yo quedé en al ruina, pero no por drogadicto. Tuve el error de decirles que fui drogadicto, que sí lo fui, pero gracias a la lucha libre dejé de ser un drogadicto. Hoy no tengo para pagar mis operaciones, que son prótesis en la rodilla, en la cadera y en el hombro (...) han pasado nueve años y no me he operado. Una prótesis es biónica y cuesta como 2 millones, es un dineral" Brazo de Plata

Brazo de Plata, víctima de fraude

Brazo de Plata señaló que a lo largo de sus 35 años de carrera, logró hacerse de sus propias cosas; no obstante, reveló que una mujer lo estafó y lo dejó sin nada.

"Sí me hice de mis cosas, las cuáles son haberles dejado una buena escuela a mis hijos, una buena educación; pero hubo una persona que me robó, que me dejó en la calle, se llama Claudia Juana Medina del Valle... ellos se metieron en mi vida y me robaron mi casa, mi carro y varias cosas. La señora era licenciada y me quedé en al ruina" Brazo de Plata

Brazo de Plata incluso se ha tenido que ver en la necesidad de vender algunas de las máscaras de su mítica colección, con la finalidad de ayudarse económicamente después de ponerle fin a su carrera dentro del ring.