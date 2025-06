Un nuevo torneo está por empezar y Chivas será seguido con lupa debido a su trascendencia y a que está en el inicio de un nuevo proyecto deportivo, pero en medio de todo esto, un famoso criticó a Guadalajara por jugar solo con mexicanos y calificó su política como “una pendejada”.

En el programa de Ricardo Peláez llamado Futbol de Cabeza, Héctor Suárez Gomís asistió como invitado y fue quien criticó tajantemente la tradición de Chivas de jugar sólo con mexicanos debido a la disparidad que tiene con equipos que pueden jugar con extranjeros.

“Me parece que en el 2025 insistir con un equipo de puros mexicanos es una pendejada gigante porque siempre vas a llevar las de perder, hoy sobre todo en México donde puedes tener ocho o nueve extranjeros vas a llevar las de perder y cuando quieras a los mejores mexicanos no los vas a poder tener y cuando te los quieran vender, te los van a vender al triple o cuádruple”, dijo sobre Chivas.

La razón por la que Héctor Suárez Gomís criticó a Chivas

Al argumentar su punto de vista, Héctor Suárez Gomís aseguró que criticó a Chivas por su idea romántica de jugar con puros mexicanos. La razón de eso es que, a su parecer, es algo retrograda y que puede tener como consecuencia que Toluca los supere en títulos próximamente.

“Eso sonaba muy romántico en los 50s o 60s, pero hoy es absurdo, es decir que yo solito me voy a hacer el harakiri. América tiene 16 títulos y Chivas 12, el que sigue es Toluca y yo creo que Toluca pasa antes a Chivas que Chivas alcance al América”, comentó Héctor Suárez Gomís.

Con eso, dejó claro su punto de vista respecto a lo que puede perder Chivas de mantenerse con la política que criticó y que en Guadalajara no tienen en mente cambiar.

El dardo de Héctor Suárez Gomís a Chicharito Hernández

En medio de sus comentarios, Héctor Suárez Gomís también arremetió contra Chicharito Hernández al asegurar que cambió drásticamente desde que tomó el coaching personal de Diego Dreyfus,

“Yo adoraba al Chicharito y me pasa lo que le ha pasado a todo el mundo. Esta versión arrogante y pedera no le va, no le creo porque creo que lo está haciendo mal. Era un divino y todo este pedo con Dreyfus si le sirve en su vida personal, que bueno, pero ahí déjalo, no te vuelvas Dreyfus”, sentenció.

Héctor Suárez Gomís se sumó a otras voces que en su momento han criticado a Chicharito Hernández por sus actitudes dentro fuera del terreno de juego.