Bodo Glimt vs Lille chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Bodo Glimt vs Lille

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspmyra Stadion

Transmisión: Fox One o HBO Max

Bodo Glimt vs Lille: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Bodo Glimt vs Lille de la Jornada 4 de la Champions League.

Bodo Glimt vs Lille: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Bodo Glimt vs Lille.

Bodo Glimt vs Lille: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Bodo Glimt vs Lille podrá verse a través de Fox One o HBO Max.