EL FONDO DEL MEOLLO

No se trata de descalificar sin conocer, pero tampoco de dejarse llevar por la cantidad de títulos en el palmarés. Porque aquel que diga que sabe perfectamente a qué juega Benjamin Mora, el nuevo técnico del Atlas simple y sencillamente nos está mintiendo. Porque solamente se guiaría por los campeonatos que esté hombre consiguió en el futbol de Malasia, pero de ahí a tener un amplio conocimiento de sus conceptos, de su metodología, es distinto.

Quizá la gente del Atlas, José Riestra y el aparato de inteligencia deportiva del club, sepan más de lo que puede ofrecerles este joven entrenador, a quien lo que hay que reconocerle es que cuando no encontró camino en México, en su momento en 2015, apostó por dejar las comodidades y buscar en otro país, en este caso, Malasia.

Y por supuesto que no todos los casos tienen que ser iguales. Pero el último “gran entrenador” con amplio palmares en ligas exóticas fue un verdadero fracaso. Tal cual, el paso de Diego Aguirre por Cruz Azul, después de que lo ofrecieron a muchos otros equipos, fue un fiasco con todo y sus campeonatos en Qatar, etc. Hay que recordar que también se hablaban maravillas de Aguirre y así le fue. Insisto, no tiene porque ser todos los casos iguales o tendríamos que condenar a Mora al fracaso por este último antecedente.

A Mora tampoco se le puede cuestionar que no se ha preparado, que no ha trabajado, mucho menos que no ha buscado está oportunidad con base en picar piedra. El nuevo entrenador de Atlas cumple con todos esos requisitos y como cualquier otro puede tener la oportunidad, que ahora que me ha llegado tendrá que aprovechar.

Sin embargo, no la tiene nada sencilla con el club con el que ha firmado. Mucho menos al entrar en lugar del mejor técnico que ha tenido este equipo en su historia: Diego Cocca, el que los sacó de la mediocridad, el que los hizo bicampeones, el que revivió a esta institución deportivamente hablando. Ese será su primer reto, es decir, evitar que en las comparaciones tenga que vivir por siempre con el fantasma de Cocca. Quizá por ello en su presentación se aventó a lanzar conceptos de su estilo de juego agresivo, que no jugaría al pelotazo, como una manera de ganar confianza entre el aficionado rojinegro que por supuesto estará escéptico. Tampoco, quizá, era el discurso para entrar, ya que pareciera que le tira al estilo del técnico anterior.

Gran apuesta del Atlas y de Grupo Orlegi que ha traído a un técnico joven, que ha mostrado capacidad en varios niveles y del que no podemos decir si es buen o mal entrenador, simplemente es señalar que pese a la trayectoria que tiene en Liga Premier (Segunda División), Ascenso y Malasia, no se conoce mucho de su trabajo.