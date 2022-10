Atlas FC y Club Necaxa se enfrentaron en el último partido de la fase regular del Apertura 2022. Sin embargo, fue un partido especial pues Diego Cocca dirigió por última vez al cuadro rojinegro.

Cabe recordar, que el Atlas FC anunció que Diego Cocca ya no sería más director técnico y la noticia conmocionó a los fans.

En ese sentido, muchos de ellos acudieron al estadio para vivir el último momento del técnico. En ese sentido, a través de las redes sociales y la misma Liga MX compartió imágenes de los cartéles que llevaban algunos de los fans.

Llamó la atención alguna frases creativa, aunque algunos no lo tomaron tan bien pues uno de ellos hacía alución al uso de drogas, pues decía: “Cocca inomanos”.

Por otro lado, había otro que decía: “Árbitro, no pites el final que Cocca se nos va”. Había familias completas reunidas en el estadio para despedir a Diego Cocca quien le dio el bicampeonato al Atlas FC.

Diego Cocca dedica palabras a todo el estadio

Atlas FC venció por la mínima a Club Necaxa y Diego Cocca dedicó unas palabras al finalizar el encuentro a toda la afición que estaba en el estadio.

El estratega confesó que culmina esta etapa feliz y se va de la mejor manera agradeciendo todas las experiencias vividas.

“Me voy feliz, me voy con muchísimas vivencias, con muchísimos amigos, con muchísimo crecimiento, aprendizaje, la verdad es que esto es un privilegio, no sólo darle tres títulos a la institución, sino la manera en cómo me despedí de la gente”, dijo.

Por otro lado, confesó que espera tener la oportunidad de regresar a Guadalajara y que la gente lo reciba con el mismo cariño.

“Esto es gratificante y ojalá tenga la posibilidad de volver a Guadalajara y seguramente me van a seguir demostrando su cariño y eso es irremplazable”, agregó.

