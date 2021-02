Según las últimas mediaciones al reglamento, toda mano en ofensiva debe de ser marcada como falta.

México.- La Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021 no estuvo exenta de polémica, máxime porque, según los fans del Club Tigres, el arbitraje perjudicó de manera severa a su equipo.

Y es que los aficionados universitarios difundieron imágenes y videos en redes sociales, los cuales supuestamente dejan ver una mano cometida por Robert Lewandowski en el gol del Bayern de Múnich, mismo que terminó por ocasionar la debacle del Club Tigres.

Como se puede observar en dichas imágenes y videos, al parecer la pelota impacta en la mano de Robert Lewandowski luego del choque contra Nahuel Guzmán, de modo que, en la percepción de los seguidores felinos, el gol no debió contar.

Manos en ofensiva deben ser señaladas

De acuerdo con las últimas modificaciones hechas al reglamento, toda mano que sea cometida en ofensiva deberá ser sancionada como falta.

Incluso Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, aseguró hace tiempo que la mano deliberada ya no es un concepto válido, pues desde el 2019 tiene que ser marcadas todas haya o no intención.

“La más importante es la famosa mano deliberada o no del delantero, que sea accidental o no se va a marcar como tal. No es el mismo caso del defensa y eso va a dar mucho lugar a la polémica, pero hay que aclararlo de la mejor manera posible” Arturo Brizo

Teniendo esto en cuenta y dadas las imágenes que circulan, existían elementos para que el gol fuera anulado, hecho que habría propiciado el alargue.

'El Bronco' afirma que sí fue mano

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, afirmó en Twitter que Robert Lewandowski había cometido mano, sumándose así a las voces que consideraron injusto el gol.

Cabe señalar que en los comentarios de la publicación realizada por el gobernador de Nuevo León, los usuarios recordaron su polémica "iniciativa" de cortarles las manos a las delincuentes.