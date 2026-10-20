Aston Villa vs Viking chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Aston Villa vs Viking

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Villa Park

Transmisión: Fox One o HBO Max

Aston Villa vs Viking: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Será el miércoles 21 de octubre de 2026 que se disputará el Aston Villa vs Viking de la Jornada 3 de la Champions League.

Aston Villa vs Viking: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Aston Villa vs Viking.

Aston Villa vs Viking: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Aston Villa vs Viking podrá verse a través de Fox One o HBO Max.