Arturo Vidal recibe fuerte sanción; prácticamente se perderá las eliminatorias con la Selección de futbol de Chile.

La FIFA determinó sancionar a uno de los jugadores chilenos más importante, Arturo Vidal con tres partidos. Y es que todo ocurrió durante la eliminatoria pasada de Conmebol.

La Selección de futbol de Chile cayó contra Ecuador con diferencia de solo un gol. Sin embargo, dicho partido estuvo enmarcado por una brutal falta que cometió el chileno.

Arturo Vidal fue expulsado a los 13 minutos del encuentro, pues le propinó un fuerte golpe al zaguero ecuatoriano, Félix Torres en una jugada aérea.

Luego de que fue expulsado, la FIFA determinó que también se perdiera tres juegos más de las eliminatorias que restan; sin dida es un fuerte golpe para el cuadro chileno.

No obstante, además de la suspensión de tres partidos, Arturo Vidal tendrá que pagar alrededor de 110 mil 956 pesos.

Arturo Vidal previo a jugar contra México. (Osvaldo Aguilar / Mexsport)

Arturo Vidal expresó su deseo de jugar en el Club América

El jugador del Inter de Milán expresó su deseo de jugar en el futbol mexicano, pero ya tendría decidido en qué equipo, pues dejó claro que es aficionado del América.

“Cuando vuelva me gustaría jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos, ojalá algún día se me de jugar en alguno, quiero seguir acá, pelear por la Champions”, declaró.

Aunque, el precio del jugador es bastante elevado, pues tiene un valor de 168 millones de pesos y superaría los salarios de Florian Thauvin y Gignac.

El jugador de 33 años ha destacado en la Serie A y sobre todo con el combinado de su país, por lo que seguramente se notará su ausencia en las próximas eliminatorias.

Vidal (Mark Brown / AFP)

Polémicas en las que se ha visto envuelto Arturo Vidal

Una de las polémicas más fuertes en las que Arturo Vidal se ha visto envuelto, fue cuando en plena Copa América 2015, tuvo un accidente de coche, también con un Ferrari rojo, pues conducía bajo los influjos del alcohol.

Además, hace algunos meses un polémico video circuló donde se le ve subiendo a su lujoso auto deportivo en estado de ebriedad.