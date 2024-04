Igor Lichnovsky se estaba convirtiendo en un jugador muy importante para el América, sin embargo, revelaron que existe un temor porque rompa el vestidor como lo hizo en Cruz Azul y Tigres.

Igor Lichnovsky no terminó de la mejor manera su paso en el Cruz Azul y Tigres, y ahora, en América temen que el defensa chileno también rompa el vestidor.

Desde el interior del equipo azulcrema, dieron a conocer que algunos jugadores del campeón del futbol mexicano ya no están contentos con ciertas actitudes de Igor Lichnovsky.

¿Igor Lichnovsky ya rompió el vestidor del América?

Igor Lichnovsky estaría muy cerca de romper el vestidor del América, como lo hizo en su paso por Cruz Azul y Tigres.

De acuerdo a información de Miguel Arizpe, una persona que trabaja en el América le aseguró que algunos jugadores ya no soportan a Igor Lichnovsky por sus actitudes con ellos, pero sobre todo, por su podcast.

En el podcast La Trisecta, donde el defensa chileno comparte cuadro con Miguel Layún y Kevin Álvarez, se han dicho muchas cosas que deberían quedarse dentro de las filas del cuadro azulcrema.

“Este cabrón revela situaciones internas. Aquí (en Coapa) ya se dieron cuenta que es problemático. Eso que se pelee con periodistas, como con David Faitelson, no es bueno. Ya se le dijo y no entiende razones. Te lo repito, es alguien que no le gira nada en la cabeza. Es tonto, muy tonto”, se lee en la columna de Miguel Arizpe.

Igor Lichnovsky (Ulises Naranjo / Mexsport)

¿Qué jugadores del América ya no soportan a Igor Lichnovsky?

A pesar de que parecía que la relación del plantel del América era perfecta, se revelaron los nombres de los jugadores azulcremas que ya no aguantan a su compañero Igor Lichnovsky.

Miguel Arizpe contó que hay dos jugadores muy importantes del plantel del América que no están de acuerdo con lo que hace Igor Lichnovsky dentro y fuera de la cancha.

Henry Martín y Álvaro Fidalgo serían dos de los futbolistas que ya se cansaron del defensa chileno, y aunque no se revelaron los nombres, se habla de que no serían los únicos.