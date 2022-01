Gareth Bale contempla retirarse del futbol profesional luego de no tener actividad desde el mes de agosto del año pasado, lo cual ha generado varias reacciones.

De acuerdo a información de ‘The Athletic’, el delantero galés contempla seriamente ponerle fin a su carrera profesional en los próximos meses.

La principal razón es la falta de actividad que ha tenido en el Real Madrid, club en el que no ha jugado desde el 28 de agosto , en la victoria del cuadro merengue sobre el Real Betis.

En lo que va de la temporada, el delantero galés solo ha disputado tres encuentros con el cuadro blanco, los tres en La Liga, registrando únicamente un gol.

Retiro de Gareth Bale depende de la Selección de Gales

El posible retiro de Gareth Bale del futbol profesional depende, en gran medida, de la Selección Gales y si asiste o no a la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2022.

De acuerdo al mismo medio, el delantero galés se retiraría en el mes de junio al concluir su contrato con el Real Madrid; no obstante, su continuidad depende de su selección.

Y es que si la Selección de Gales, que jugará la fase de repechaje, logra su pase al Mundial, el ‘Expreso de Cardiff’ buscaría otro equipo para llegar al torneo en la mejor forma posible.

El camino de Gareth Bale con su selección para ir al Mundial comenzará con una semifinal ante su similar de Austria, partido que se jugará en verano de este año.

En caso de ganar este partido, el cuadro de Gales avanzará a la final del ‘Camino A’, en donde se enfrentará al ganador del cruce entre Escocia y Ucrania. De ganar este segundo partido, irá al Mundial.

Gareth Bale piensa en el retiro

Gareth Bale y sus constantes problemas de lesiones

Gareth Bale se ha caracterizado en los últimos años por sus constantes problemas de lesiones, las cuales le tienen al borde del retiro del futbol profesional.

Tan solo este viernes, Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, reveló que el galés no se encuentra en buen estado por dolores en la espalda, a pesar de que prácticamente no ha jugado en meses.

“Tiene un problema en la espalda, que la tiene un poco cargada. No se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Y hasta entonces no se le puede utilizar”, señaló el italiano.