El empresario, Arturo Elías Ayub, reventó a la Liga MX durante un space en Twitter pues señaló bastantes fallas que él puede ver en el sistema del futbol mexicano.

Y es que, Arturo Elías Ayub quien antes era presidente de Club Pumas, mencionó que a la Liga MX le falta mucha competencia.

“Cambiar algo en el futbol, como los tiempos no. En el futbol mexicano no puedes ver 90 minutos, porque no hay competencia, hay 18 equipos y clasifican todos, bueno pasan 12, nadie asciende y nadie desciende, por eso nadie ve el futbol mexicano”, dijo.

Por otro lado, volvió a mencionar que la falta de competencia como problema principal y la cantidad de cambios que haría: " En el futbol mexicano haría ocho millones de cambios...La gran bronca es la falta de competencia, mientras no haya competencia está cabrón”, agregó.

Arturo Elías Ayub y su faceta en Club Pumas

Cabe recordar, que Arturo Elías Ayub se mantuvo como presidente de Club Pumas pero ahora se mantiene alejado de todo lo que tenga que ver con el futbol, pues confesó que se tuvo que hacer electrocardiogramas de la presión que representaba estar ahí.

“Cuando estuve en Pumas, dos veces me tuvieron que hacer ‘electros’ de cómo me pongo, pero estoy loco, enfermo por el deporte”, dijo.

Además destacó que el hecho de ser presidente de un equipo requiere de mucha responsabilidad y es por eso que prefiere no invertir más en la Liga MX.

“Cuando eres presidente de un equipo de futbol tienes que hacer que las cosas funcionen, pero a la hora del partido la ansiedad de no poder meterme, me enferma. Entonces, por eso, no vamos a comprar ningún equipo (de la Liga MX)”, agregó.

Arturo Elías Ayub en el Real Oviedo

Cabe recordar, que Arturo Elías Ayub tenía la mayor parte de las acciones del Real Oviedo, mismas que después le vendieron a Grupo Pachuca.

En ese sentido, Elías Ayub confesó que después de vender al equipo, por fin se siente en paz.

“Ahorita que acabamos de vender la mayoría del Oviedo hace tres meses, por fin estoy descansando. Mis ‘chavos’ rezaban porque ganara el equipo en el que estábamos porque me ponía mal”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok