Cuauhtémoc Blanco recordó el día en que quería golpear al empresario, Arturo Elías Ayub quien antes era directivo de Club Pumas se burló del ex futbolista lo que sin duda causó molestia.

Y es que, Cuauhtémoc Blanco contó para “El minuto que cambió mi destino”, que en un partido entre Veracruz y Pumas las cosas se pusieron tensas.

Pues los Tiburones Rojos, equipo para el que jugó un tiempo perdió frente a Pumas y Elías Ayub se empezó a burlas de la derrota, lo que encendió a Cuauhtémoc y buscó golpearlo.

“Yo tuvo un problema con Arturo Elías Ayub. Perdimos cuando fuimos líderes con Veracruz contra Pumas y él salió a burlarse de nosotros, yo estaba encabronadísimo porque habíamos sido superlíderes. Nos ganan los Pumas allá, nosotros fallamos muchísimo, iba caminando al vestidor encabronadísimo y Elías Ayub se burló de mí”, dijo.

Incluso, el ahora gobernador del estado de Morelos aceptó que su molestia fue tanta que incluso fue al hotel de concentración para buscarlo.

“Imagínate, yo para mis pulgas. Le dije que dónde nos veíamos para arreglar las broncas y quedamos que en el hotel para madrearnos. Fui al hotel a buscarlo, aunque Rafael Herrerías me dijo que no lo hiciera, pero se burló de mí y no iba a permitirlo”, agregó.

Cuauhtémoc Blanco y Arturo Elías Ayub arreglaron sus diferencias

Después de tiempo, Cuauhtémoc Blanco aceptó que buscó a Elías Ayub para arreglar sus diferencias y lo hicieron pues hoy en día son grandes amigos.

Después, Herrerías me dijo: ‘Ven a cenar conmigo y con Ayub’, le dije que ni madres porque le iba a pegar. Ahí estaba Ayub ese día que lo fui a buscar para arreglarnos, Herrerías me decías: ‘No sabes quién es’, y yo le gritaba: ‘Me vale madres, de mí no se burla el cabrón’. Total, que me tranquilicé, días después sí nos fuimos a cenar y hoy somos muy buenos amigos, es un tipazo”.

