Arturo Elías Ayub y Luisito Comunica se lanzaron contra los influencers que “venden humo” en redes sociales, durante el evento de becarios de Fundación Telmex-Telcel México Siglo XXI.

Desde el Auditorio Nacional coincidieron que cualquier producto o servicio que se venda debe asegurarse que sea bueno, de calidad y después lanzar la estrategia.

Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex-Telcel, dijo que no se trata de emprender si no tienes la vocación, sino quedarte en tu profesión porque también se necesitan perfiles profesionales.

“Ahorita que dijiste vendiendo humo y me voy a salir tantito de las redes sociales y entrar en el tema del emprendimiento, hay muchos ahí en las redes vendiendo humo... estos que dicen: si no eres emprendedor no sirves para nada y deja tu trabajo porque vas a ganar 10 veces más y si no emprendes hoy no vas a emprender nunca”

Arturo Elías Ayub. Director de Fundación Telmex-Telcel