México.- En rueda de prensa celebrada en la ciudad de Buenos Aires, tanto Uruguay, como Argentina y Paraguay oficializaron su candidatura conjunta en aras de obtener la Copa del Mundo 2030, misma que será la que conmemore los cien años del torneo.

La comparecencia ante los medios de comunicación fue encabezada por los presidentes de las naciones citadas, ahí, Tabaré Vázquez, mandatario charrúa, reveló que en 40 segundos se puso de acuerdo con su par argentino, Mauricio Macri, para llevar a cabo la propuesta. Asimismo, dijo que en el mismo tiempo se entendió con su homólogo guaraní, Horacio Cartes.

Aunque se espera que “otros países van a querer tener la sede, el argumento en favor de Uruguay, quien celebrará los 100 años, es muy atractivo”, aseguró el mandatario paraguayo.

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede oficial del gobierno de Argentina. En dicho inmueble, también se dio cita el presidente de la FIFA, Gigi Infantino.