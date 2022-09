Alexis Vega, jugador de Club Chivas, se confesó con el youtuber Escorpión Dorado y le reveló lo que vivió tras ser abucheado en el estadio Akron.

En la sección de “Al Volante con el Escorpión Dorado” le tocó el turno al jugador de Club Chivas, quien recordó los momentos complicado en el club.

Alexis Vega confesó que llegó hasta las lágrimas cuando la afición rojiblanca lo abucheó.

“En el partido que jugamos contra Pachuca, cuando fallé el penal, la gente me abucheó en el estadio , nunca me había pasado eso en ningún equipo”, mencionó.

Vega añadió que dicha acción le trajo consecuencias, “Me bloquee por completo del partido, ya no quería tocar el balón, no quería que me lo pasaran, no sé que me pasó”.

Tras finalizar el partido fue cuando rompió en llanto.

“Llegué a mi casa y no podía dormir, tuve que llorar con mi esposa”, mencionó Vega a El Escorpión Dorado.

Alexis Vega habla de la presión de Club Chivas

Alexis Vega llegó a Club Chivas para el Clausura 2019 procedente del Deportivo Toluca y afirmó a El Escorpión Dorado que sitió el cambio.

“Me motivé, con la presión pero con mucha responsabilidad, yo venía de Toluca, pero no era un equipo tan mediático”, dijo el delantero mexicano.

“La magnitud que tiene este equipo no se compara. Te llueve por todos lados, llegas, no das el ancho y te llueve por todos lados”, afirmó el originario de Ecatepec.

El hecho de ser parte de Club Chivas lo hace una figura pública y cuando las cosas no marchan de la mejor manera en el equipo, Alexis Vega remarcó que incluso no le gusta salir a comer.

Debido a que los aficionados que lo llegan a reconocer le reclaman.

“ Alexis, pongan huevos, ya ganen un partido”, fue uno de los ejemplos que dio el ‘10′ rojiblanco.

Ante toda la situación, Alexis Vega no se lamenta de estar en Club Chivas.

“Me ayudó que llegara super joven, maduré muchísimo”, afirmó el jugador.

Alexis Vega da pronósticos de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Alexis Vega, jugador de Club Chivas, fue cuestionado por el Escorpión Dorado por el nivel que muestra la Selección Mexicana.

Por ello el youtuber le pidió su pronósticos para los partidos de la fase de grupos de Qatar 2022.

México 3-1 Polonia

México 1-0 Argentina / O empate

México 2-0 Arabia Saudita

