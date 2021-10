Ángel Reyna, exfutbolista del Club Chivas, criticó la gestión de Amaury Vergara como presidente del equipo y de Marcelo Michel Leaño como director técnico del primer equipo.

En entrevista con ESPN, Ángel Reyna señaló que, a diferencia de su padre, a Amaury Vergara todavía “le falta” amor por el futbol y sobre todo al Rebaño Sagrado.

Recordó que Jorge Vergara era una persona de palabra de cumplía lo que decía, además de que tenía carácter y una gran pasión por el Rebaño Sagrado.

Ángel Reyna también tuvo palabras para Marcelo Michel Leaño, director técnico interino del Club Chivas tras la destitución de Víctor Manuel Vucetich.

El exjugador del Rebaño Sagrado no se mostró de acuerdo con el nombramiento del joven entrenador, pues aseguró que no se encuentra listo para semejante reto.

Criticó la forma en la que Leaño llegó a la dirección técnica del equipo, pues consideró que tiene un cargo en la institución con el que tiene que cumplir.

“Es un grave error pensar que el entrenador o el encargado de fuerzas básicas se quede como técnico, porque él está contratado para un cargo y lo debe de cumplir, desafortunadamente eso es lo que pasa en muchos clubes. Muchos entrenadores están en otros cargos y quieren ser el técnico del primer equipo, empezando por esa línea de valores me parece que están equivocados, yo a Leaño no lo conozco mucho, aunque he visto buenas cosas de él, sólo que me parece que es muy atrevido para su corta carrera como entrenador”

Ángel Reyna