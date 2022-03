Ángel Reyna tundió a André-Pierre Gignac; lo llamó “perro mentiroso” e “hipócrita” luego de lo que dijo sobre el polémico gol que le marcó al Veracruz en el 2019.

Fue a través de sus redes sociales, donde Ángel Reyna, quien en ese entonces jugaba para los Tiburones Rojos, explotó contra el delantero francés.

El exfutbolista mexicano aseguró que André-Pierre Gignac es un “perro mentiroso”, por decir que su intención fue no anotar el polémico gol en el encuentro.

“Perro mentiroso! Ahora resulta... Si ahí dijiste lo contrario ¡Hipócrita!”, fue lo que escribió Ángel Reyna, acompañado de un par de imágenes de aquel encuentro.

¿Qué dijo André-Pierre Gignac que hizo explotar a Ángel Reyna? Fue en entrevista para ‘La Última Palabra’ en Fox Sports, donde el delantero francés recordó aquel polémico partido.

El delantero del Club Tigres, quien se pronunció a favor de que Chicharito regrese a la Selección de futbol de México, aseguró que no quería meter ese gol.

Incluso, André-Pierre Gignac aseguró que hizo una llamada a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) para que le anularan dicha anotación .

“Marqué a la Federación (Mexicana de Futbol) y les dije: ‘quítenme el gol’ y me dijeron que no podían, es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido”, señaló.

“Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después, tres minutos, yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna y a veces me salen goles increíbles y entró. Y sí me arrepiento un poco, pero la verdad habían pasado los tres minutos y no quería meter un gol. Después marqué a la Federación (Mexicana de Futbol) y les dije: ‘quítenme el gol’ y me dijeron que no podían, es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido”