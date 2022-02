Cómo afecta al deporte mundial el conflicto Rusia-Ucrania, es una de las dudas de los fans tras el inicio de las hostilidades entre ambos países.

El pasado miércoles 23 de febrero , el mundo entero se conmocionó al enterarse que Rusia había realizado una intervención militar en Ucrania.

Ante estas circunstancias, el deporte se ha comenzado a preguntar lo que sucederá con sus principales eventos que van desde el fútbol, hasta la Fórmula 1.

En primera instancia, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, convocó a una reunión del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero , con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias.

De igual forma, se maneja la alta posibilidad de que la final de la Champions League, originalmente pactada a celebrarse en San Petersburgo, Rusia , cambie de sede inmediatamente.

De igual forma, el club alemán Schalke 04 anunció que el patrocinador estatal ruso, “Gazprom” , será eliminado del jersey de manera inmediata.

Adicionalmente, la Primera División de Ucrania ha cancelado su reinicio de manera oficial, la liga ucraniana estaba a sólo un día de regresar del parón invernal, sin embargo, ésta ya fue cancelada.

El Comité Olímpico Internacional condena a Rusia por romper la tregua olímpica, misma que inició el 28 de enero y termina el 21 de marzo , es decir, tras la clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022.

El Comité Olímpico Internacional (COI) condenó las acciones militares de Rusia en Ucrania, ya que rompen la tregua olímpica acordada ante la Organicación de las Naciones Unidas.

Por medio de un comunicado, el COI recordó que la Asamblea General de la ONU acordó una tregua olímpica por los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

El mundo del automovilismo tomó apresuradamente cartas en el asunto, pues la Fórmula 1 quitó de su página las entradas para el Gran Premio de Rusia, programada originalmente para el domingo 25 de septiembre.

Aunque aún no se ha desplegado un comunicado oficial, la Fórmula 1 ya tendría en la mesa las posibles alternativas en caso de confirmarse la cancelación: Catar, Estiria, Portugal y Turquía .

Quien sí dio su postura concreta fue el piloto alemán, Sebastián Vettel , quien descartó de manera contundente su aparición en caso de que el Gran Premio ruso se leve a cabo.

“En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de las noticias de esta mañana. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Para mí, mi propia opinión es que no debería ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país”.

Sebastián Vettel