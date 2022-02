Andrés Lillini pide no dramatizar la derrota del Club Universidad Nacional (Pumas) ante Club Tijuana, la cual se dio por 1-0 en partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2022.

En Pumas, la derrota frente al Club Tijuana, no es un golpe de realidad. Andrés Lillini, técnico de los Pumas, asegura: “Antes (en los dos primeros triunfos), no éramos tan buenos, y ahora (con dos derrotas), no somos tan malos”.

El partido se perdió pero fue porque “dejamos de hacer cosas que veníamos realizando. Somos un equipo que resiente mucho las caídas de algunos futbolistas, necesitamos tener a todos en la máxima capacidad, si no, lo resentimos”.

En el juego ante los Xolos, “cometimos muchos errores, errores no forzados. Provocamos que el rival nos atacara, y nos creara situaciones de gol. No hicimos el juego que realizados en los dos primeros partidos y el medio tiempo ante Tigres”.

Lillini cambió de estrategia

Para este partido, Andrés Lillini, DT del Club Universidad Nacional (Pumas) cambió la formación, jugó con tres puntas, y eso parece que no le resultó:

“Mandamos a José (de Oliveira) y a Diego (de Oliveira), jugar de la lateral al centro. No es la primera vez que lo hacen y en los entrenamientos nos salió bien. Después volvimos al 4-4-2, hicimos cambios”, dijo.

Aseguró que no le preocupa el accionar del equipo: “Me ocupa mucho el regresar a las dos primeras jornadas que dimos. Tenemos el 50 por ciento de los puntos y no podemos dejar pasar más puntos”.

Andrés Lillini (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Andrés Lillini no da excusas

Finalmente, Andrés Lillini indicó que un club como Pumas no es para dar excusas , ni por la cancha, ni por la Fecha FIFA.

“Sí, es una cancha complicada para jugar, pero no por eso perdimos. Entrenamos en cancha sintética, en cantera tenemos una. No hay pretextos”, añadió.

Tampoco piensa que la Fecha FIFA le haya afectado: “Son seres humanos, no sólo futbolistas, hoy no pudimos compensar que no todos estuvieron a 100 por ciento. Tenemos limitaciones, todos, jugadores y cuerpo técnico, y tenemos que trabajar”.