Andrés Guardado llegó a los entrenamientos del Real Betis con la playera de Atlas FC y mencionó en entrevista para el Club que tuvo la noche perfecta y no durmió por ver el partido.

El jugador mexicano mencionó que le tiene un cariño especial a los rojinegros, pues además de haber militado por el conjunto es fiel seguidor de toda la vida.

Guardado confesó que por el horario de España, se desveló por ver el partido y de la emoción despertó a su esposa.

Además, dejo claro que desde temprano siguió la Fórmula 1 y quería que ganara Verstappen pero para cerrar el día con broche de oro, deseaba que Atlas se coronara campeón y así sucedió.

El Club compartió una fotografía de Guardado llegando a las oficinas vestido de rojinegro, pues ya dejó más que claro el cariño que le tiene al equipo mexicano.

Andrés Guardado lloró cuando Atlas FC ganó

Tras la emoción de que Atlas ganó el Apertura 2021, Andrés Guardado no pudo contener la emoción y confesó para ESPN que terminó envuelto en lágrimas.

“Como estaba en mi cama, a oscuras, con mis hijos dormidos, no podía hacer mucho ruido y lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar. Literal me puse a llorar y de hecho mi mujer me empezó a grabar y le dije ‘no me grabes’. Me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable”.

“Es un sentimiento que tú me entenderás que nunca me había tocado vivir y ser aficionado de un equipo, más allá de que yo haya jugado con el equipo como profesional, pero aunque no hubiera jugado con ellos, yo soy del Atlas de toda la vida y la verdad que fue una alegría muy, muy grande”.

Personalidades y equipos que felicitaron a Atlas FC

Sin duda el campeonato de Atlas después de 70 años conmocionó al mundo del deporte y muchas personalidades se sumaron para emviar sus felicitaciones.

Una de las más polémicas fue la de Chivas, pues se limitaron a poner una imagen que decía “Enhorabuena” y comparaban los trofeos que habían obtenido ellos y Atlas.

Por eso se hicieron blanco de críticas pues muchos esperaban que a pesar de la rivalidad reconocieran el trabajo de Atlas.