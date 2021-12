El futbolista mexicano del Real Betis, Andrés Guardado, confiesa que lloró tras ver campeón al Atlas FC este 12 de diciembre.

En entrevista con el periodista Héctor Huerta, quien es fan del Atlas FC, Andrés Guardado relató cómo fue que vivió la emotiva final que disputaron los rojinegros ante Club León.

Y es que, recordemos, Andrés Guardado es canterano y aficionado del Atlas FC , de modo que, aunque estaba en España, siguió de cerca las acciones del encuentro.

Es más, el Principito rompió en llanto una vez que los Zorros levantaron su segundo título de Liga MX, no sin antes brincar de felicidad.

Pero eso sí, Andrés Guardado tuvo que ser mesurado en sus festejos tras la final del Apertura 2021, pues a su lado estaban durmiendo sus hijos.

“Como estaba en mi cama, a oscuras, con mis hijos dormidos, no podía hacer mucho ruido y lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar. Literal me puse a llorar y de hecho mi mujer me empezó a grabar y le dije ‘no me grabes’. Me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable”

Andrés Guardado