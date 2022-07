Ya salió el peine. André-Pierre Gignac, el gran referente del Club Tigres, es antivacuna Covid-19; por eso no viaja a Estados Unidos para los compromisos de su equipo.

De acuerdo con Reforma, los “ temas personales ” que impiden que André-Pierre Gignac vaya a Estados Unidos tienen que ver con su postura de no vacunarse contra Covid-19 .

Y es que el francés no quiere que en la Unión Americana se sepa públicamente que no se ha vacunado ni mucho menos andar aclarando los motivos por los cuáles decidió no hacerlo.

Por tal razón, Gignac se perdió los recientes juegos que el Club Tigres protagonizó en los Estados Unidos, donde hasta hace no mucho el carnet de vacunación contra Covid-19 era indispensable.

André-Pierre Gignac se pierde Juego de Estrellas Liga MX vs MLS

Pero André-Pierre Gignac no sólo ha desairado los compromisos del Club Tigres en Estados Unidos, sino los de la propia Liga MX.

Una prueba de ello es que Gignac no acudirá al Juego de Estrellas de la Liga MX vs la MLS, mismo que tendrá lugar en la Unión Americana el próximo 9 de agosto .

Además, el goleador francés no fue a la entrega del Balón de Oro de la Liga MX, por ende, las autoridades del futbol mexicano no están tan a gusto con estas negativas.

Sin embargo, en Club Tigres han respetado su postura de no vacunarse pese a los estragos que causó la pandemia de Covid-19 en nuestro país.

André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán (Adrian Macias / Mexsport)

Pero eso sí, André-Pierre Gignac se divierte de lo lindo

Para muchos, el vacunarse es una obligación moral respecto a los demás, pero André-Pierre Gignac no lo ve así, ya que, pese a no estar vacunado, vaya que participa en eventos públicos .

Pues es común que ande en conciertos y hasta echando cáscara en las canchas de amateurs de San Pedro Garza, Nuevo León.

