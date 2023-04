Miguel Herrera actual técnico de Club Tijuana, explotó contra su equipo por los malos resultados que han tenido en los últimos partidos.

Y es que, Miguel Herrera quiere hacer una limpia en su plantel, pues considera que hay falta de ambición en el equipo y eso frena mucho el resultado.

Cabe recordar que Club Tijuana cayó por goleada contra Club Puebla, el marcador terminó 5-2 lo que causó la molestia del técnico.

Es por eso, que tiene el deseo de armar otro equipo que sí tenga el deseo de crecer y ganar, pues es lo que está buscando el Piojo.

“Un partido muy malo, el equipo tendrá una reestructura completa, vi a un equipo sin ambición y así no se puede competir. Hay que replantear todo, armar otro equipo que tenga mucho más ese deseo de estar”, dijo en conferencia de prensa.

Xolos de Tijuana (Adrian Macias / MEXSPORT)

Miguel Herrera no responsabiliza a nadie

Por otro lado, Miguel Herrera mencionó que no iba a jutificar a nadie , pues todos, tanto auxiliares técnicos como jugadores, son responsables de lo que ocurrió en el equipo.

“Aquí no se salva nadie, tan culpables son los que salieron como los que entramos, esa posibilidad de no pagar la teníamos hoy, no podemos responsabilizar a uno, hoy que reestructurar, cambiar y hacer un equipo competitivo”, sentenció.

Además, Miguel Herrera lanzó un contundente mensaje y aseguró que quien se quiera ir del equipo, tiene las puertas abiertas.

“Es un equipo sin deseo, que no muestra... la suerte nos había mantenido ahí sin burlarla, teníamos la suerte de nuestro lado, tuvimos un hombre más contra León y no fuimos capaces, hoy no pudimos, los que se quieran ir se van a ir del equipo”, agregó.

Tabla Liga MX en el Clausura 2023

Rayados de Monterrey son los líderes indiscutibles del momento y por debajo está en Club América.

Mientras que Club Tijuana culminó en el lugar 15 y FC Juárez y Mazatlán en los 2 últimos.

